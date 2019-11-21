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Украина выдала США подозреваемого в хищении $6 млн хакера

Украина выдала США подозреваемого в хищении $6 млн хакера - Фото
Хакер, код, IT, взлом (фото - pixabay.com)
21.11.2019, 11:54

Это первый случай экстрадиции в США по упрощенному порядку

Гражданина Литвы, который подозревается в том, что похитил со счетов американских банков $6 млн, передали США. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Генпрокуратура приняла решение об экстрадиции в США, данный пример сотрудничества - уникален, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке. 

32-летний гражданин Литвы был задержан в киевской гостинице в октябре. Расследование его деятельности сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США начали еще в 2010 году. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении помощи по розыску и задержанию хакера. Мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

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экстрадиция в США хакер киберполиция
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