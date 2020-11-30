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СБУ не дала двум гражданам России устроится в Нацгвардию

30.11.2020, 14:25
СБУ не дала двум гражданам России устроится в Нацгвардию - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины не дала двум гражданам России устроится на службу в Нацгвардию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что оба мужчины проживают в Киеве и скрыли наличие у них гражданства РФ при оформлении документов на службу в Нацгвардии.

По данным СБУ, один из них ранее работал милицейским, а российский паспорт получил во время поездки в оккупированный Крым. Он также имел связи с представитлеями силовиков оккупантов на полуострове, согласно оперативным данным.

Второй мужчина, пишут в СБУ, закончил в России школу, получил российский паспорт, а затем переехал в Украину, где позже также украинское гражданство.

Сейчас СБУ проверяет причастность обоих к деятельности спецслужб России. Информация СБУ передана командованию Нацгвардии.

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Марк Сировой
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