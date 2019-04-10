СБУ объявила в розыск автора интернет-ресурса Антифашист

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Служба безопасности Украины объявила в розыск пророссийского журналиста, автора ресурса Антифашист Владимира Скачко. Соответствующая информация опубликована на сайте МВД.

Ему инкриминируют ст.110 ч.2 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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На сайте МВД указано, что "место исчезновения" - Киев, а разыскивается он как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования и в розыск объявлен по решению суда.

6 марта прокуратура Крыма и СБУ провели в доме Скачко обыск, нашли антиукраинские материалы: портреты, российскую символику, литературу, предметы, пропагандирующие оккупацию Крыма и прочее.