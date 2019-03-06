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06.03.2019, 14:35

Дело о сепаратизме: СБУ пришла к автору Антифашиста - фото

Дело о сепаратизме: СБУ пришла к автору Антифашиста - фото - Фото
Фото: пресс-служба прокуратуры

В доме мужчины нашли российскую символику, портрет Путина и материалы, пропагандирующие оккупацию полуострова

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Прокуратура Крыма и Служба безопасности в рамках расследования провели обыск по месту проживания подозреваемого в сепаратизме гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Во время обыска нашли антиукраинские материалы: портреты, российскую символику, литературу, предметы, пропагандирующие оккупацию Крыма и прочее.

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Кроме того, по данным следствия, подозреваемый с 2014 года распространял в СМИ публикации, содержащие призывы к изменению территории Украины.

Как уточняет Украинская правда со ссылкой на источники, речь идет об авторе ресурса Антифашист Владимире Скачко.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что СБУ в Сумской области разоблачила гражданина России, который распространял антиукраинские материалы. 

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Теги: Крым, обыск, прокуратура
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