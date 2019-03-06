В Сумской области задержан россиянин за антиукраинские листовки

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ в Сумской области разоблачила гражданина России, который распространял антиукраинские материалы. Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.

Оперативники спецслужбы установили, что россиянин, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. Он делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

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Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города.

При обыске правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.