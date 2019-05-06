СБУ открыла дело против высокопоставленного офицера ВСУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против одного из высокопоставленных офицеров штаба Командования Воздушных Сил ВСУ. Об этом сообщается в Facebook командования.

"Информация в СМИ об открытом уголовном производстве в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных Сил ВС Украины соответствует действительности", - сказано в сообщении.

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В Командовании Воздушных Сил уточнили, что несколько недель назад военная контрразведка СБУ выявила факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.

Проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами России теракта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.