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06.05.2019, 20:58

СБУ открыла дело против высокопоставленного офицера ВСУ

СБУ открыла дело против высокопоставленного офицера ВСУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Военный хранил в служебном кабинете и по месту жительства информацию с ограниченным доступом

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Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против одного из высокопоставленных офицеров штаба Командования Воздушных Сил ВСУ. Об этом сообщается в Facebook командования.

"Информация в СМИ об открытом уголовном производстве в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных Сил ВС Украины соответствует действительности", - сказано в сообщении.

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В Командовании Воздушных Сил уточнили, что несколько недель назад военная контрразведка СБУ выявила факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.

Проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами России теракта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. 

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Теги: ВСУ, сбу, армия, офицер
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