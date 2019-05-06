СБУ: Россия готовила теракт на складе боеприпасов ВСУ - видео

Сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили подготовку спецслужбами России теракта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в начале этого года россияне завербовали сотрудника арсенала ВСУ. Для этого они "использовали методы психологического влияния и давления, угрожая безопасности родственников", которые живут на временно оккупированных территориях в Донбассе. Перед ним поставили задачу собирать информацию о военном объекте, в частности, о состоянии охраны, наличии и перемещении оружия.

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Полученную информацию спецслужбы РФ планировали использовать для диверсий.

На видео, опубликованном СБУ, сотрудник арсенала рассказывает о себе и диверсии, которая планировалась.

27 апреля сотрудники СБУ блокировали во Львовской области канал нелегальной миграции в европейские страны.