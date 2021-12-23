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СБУ перехватила попытку вывоза из Украины сверхдорогого металла платиновой группы – фото

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23.12.2021, 14:18
СБУ перехватила попытку вывоза из Украины сверхдорогого металла платиновой группы – фото - Фото
Контейнер с осмием (Фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины пресекла незаконный вывоз  двумя гражданами Украины контейнера с осмием, сообщает пресс-служба СБУ. 

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Во время досмотра в пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" на границе Украины и Молдовы сотрудники таможни обнаружили в ручной клади одного из злоумышленников контейнер с 10,05 г осмия. 

По предварительному заключению, речь идет об изотопе осмия-187 (187Os – ред.), который является одним из самых дорогих и ценных металлов платиновой группы. Его рыночная цена, утверждает пресс-служба СБУ, составляет до $200 000 за один грамм. 

Контейнер с осмием (Фото – пресс-служба СБУ)

СБУ намерено сообщить правонарушителям о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия. 

СПРАВКА. О́смий - переходный металл платиновой группы. Наряду с иридием обладает наибольшей плотностью среди всех химически простых веществ. Применяется в ювелирном деле и точной электронике, в том числе военного назначения. На воздухе чистый осмий быстро окисляется до тетраоксида осмия, который чрезвычайно токсичен.  
  • 23 февраля 2018 года СБУ предотвратило попытку контрабанды товаров военного назначения в одну из стран Южной Африки.
  • 5 марта 2021 года киевские таможенники изъяли ювелирный крест, инкрустированный тремя сотнями бриллиантов и рубинов.
Сергей Бережной
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Служба безопасности Украины таможня контрабанда осмий
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