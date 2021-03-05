UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стоимость занижена в 73 раза. Таможня изъяла крест с 300 брильянтами и рубинами – фото

05.03.2021, 12:24
Стоимость занижена в 73 раза. Таможня изъяла крест с 300 брильянтами и рубинами – фото - Фото
Фото - ГТС

Киевские таможенники изъяли ювелирный крест бренда Theo Fennell инкрустированное тремя сотнями бриллиантов и рубинов, стоимость которого была занижена в 73 раза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В посылке, следовавшей из английского графства Кент в Одессу, по декларации, должна была находиться "применяемая бижутерия" стоимостью 57 фунтов стерлингов, однако ее реальная стоимость составила 4200 фунтов. 

Специалисты Государственного геммологического центра выяснили, что данная украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов. Сообщается, что только одна цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами.

Украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен было изъято. 

Как отметили таможенники, брендовый чехол украшения направлялся отдельным отправлением на адрес того же получателя.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крест таможня Великобритания ювелирные украшения украшение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 