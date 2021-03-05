Стоимость занижена в 73 раза. Таможня изъяла крест с 300 брильянтами и рубинами – фото

Киевские таможенники изъяли ювелирный крест бренда Theo Fennell инкрустированное тремя сотнями бриллиантов и рубинов, стоимость которого была занижена в 73 раза. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

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В посылке, следовавшей из английского графства Кент в Одессу, по декларации, должна была находиться "применяемая бижутерия" стоимостью 57 фунтов стерлингов, однако ее реальная стоимость составила 4200 фунтов.

Специалисты Государственного геммологического центра выяснили, что данная украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов. Сообщается, что только одна цепочка была украшена восемью крупными белыми бриллиантами.

Украшение класса "люкс" стоимостью почти 160 000 гривен было изъято.

Как отметили таможенники, брендовый чехол украшения направлялся отдельным отправлением на адрес того же получателя.

В декабре прошлого года гражданин Болгарии пытался тайком вывезти из Украины скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари, которой 333 года.

Станислав Стороженко

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