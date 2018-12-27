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27.12.2018, 17:09

СБУ перекрыла канал финансирования террористов ДНР

СБУ перекрыла канал финансирования террористов ДНР - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники наладили канал поставки товаров народного потребления и продуктов питания на временно неподконтрольную территорию Украины

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СБУ заявила, что в Днепропетровской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ уточнили, что злоумышленники наладили канал поставки товаров народного потребления и продуктов питания на временно неподконтрольную территорию Украины.

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Задержанные использовали офисные и складские помещения в городах Курахово и Краматорск Донецкой области, таможенное оформление экспорта товаров осуществлялось в зонах ответственности Киевской, Днепропетровской и Харьковской таможен, сообщили в СБУ.

После таможенного оформления товары поступали на территорию РФ, где перегружались и доставлялись на временно оккупированные территории.

В дальнейшем, через зарегистрированные на временно оккупированных территориях, дельцы реализовывали продукцию и платили "налоги" террористам ДНР.

В СБУ говорят, что задержали организатора и двух исполнителей незаконной схемы. Они арестованы.

В октябре сотрудники Службы безопасности уличили бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда в финансировании террористических организации ДНР и ЛНР.

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Теги: Донбасс, сбу, днр, терроризм, финансирование
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