СБУ перекрыла канал финансирования террористов ДНР

Фото: ssu.gov.ua

СБУ заявила, что в Днепропетровской области разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ уточнили, что злоумышленники наладили канал поставки товаров народного потребления и продуктов питания на временно неподконтрольную территорию Украины.

Реклама

Задержанные использовали офисные и складские помещения в городах Курахово и Краматорск Донецкой области, таможенное оформление экспорта товаров осуществлялось в зонах ответственности Киевской, Днепропетровской и Харьковской таможен, сообщили в СБУ.

После таможенного оформления товары поступали на территорию РФ, где перегружались и доставлялись на временно оккупированные территории.

В дальнейшем, через зарегистрированные на временно оккупированных территориях, дельцы реализовывали продукцию и платили "налоги" террористам ДНР.

В СБУ говорят, что задержали организатора и двух исполнителей незаконной схемы. Они арестованы.

В октябре сотрудники Службы безопасности уличили бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда в финансировании террористических организации ДНР и ЛНР.