СБУ подозревает топ-чиновника в передаче секретных документов об обороне Украины

Фото 3 - пресс-служба СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют, что они задокументировали противоправную деятельность высокопоставленного чиновника одного из министерств Украины, который якобы незаконно передавал секретные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о государственном секретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

В ходе следствия установлено, что он якобы скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ, касающийся комплекса мероприятий Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов власти по защите нацинтересов на юге и востоке страны, в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

В СБУ заявляют, что чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и госбезопасности Украины.

2 апреля были проведены следственные действия в его кабинете и по месту жительства. Был изъят телефон и планшет, в которых оперативники обнаружили якобы переправленный тайный документ и другие документ с грифом "Для служебного использования".

18 марта сообщалось, что СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда.

Читайте также: Реформа или имитация. Как Зеленский предлагает изменить СБУ: семь главных пунктов