СБУ подозревает топ-чиновника в передаче секретных документов об обороне Украины

В Службе безопасности Украины заявляют, что они задокументировали противоправную деятельность высокопоставленного чиновника одного из министерств Украины, который якобы незаконно передавал секретные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о государственном секретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.
В ходе следствия установлено, что он якобы скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ, касающийся комплекса мероприятий Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов власти по защите нацинтересов на юге и востоке страны, в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
В СБУ заявляют, что чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и госбезопасности Украины.
2 апреля были проведены следственные действия в его кабинете и по месту жительства. Был изъят телефон и планшет, в которых оперативники обнаружили якобы переправленный тайный документ и другие документ с грифом "Для служебного использования".
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