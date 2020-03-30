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СБУ поймала 79 человек на распространении фейков о коронавирусе

СБУ поймала 79 человек на распространении фейков о коронавирусе - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
30.03.2020, 19:08

СБУ заявила о разоблачении распространителей недостоверной информации о коронавирусе

СБУ заявляет, что с начала действия карантина выявила 79 человек в распространении фейков о коронавирусе и заблокировала более тысячи интернет-сообществ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из этих 79 человек четверо - интернет-агитаторы, которые, по информации СБУ, действовали по заданию российской стороны.

Деятельность пророссийских "киберактивистов" разоблачена в Одессе, Днепре, Львове и Херсоне. Расследование проводится в рамках дел, начатых по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

28 человек привлечены к административной ответственности по ст. 173-1 (Распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) КоАП.

Также СБУ заблокировала распространение фейкового контента в более чем 1000 интернет-сообществ, на которые в целом подписаны 500 000 пользователей.

Ранее сообщалось, что 59-летней жительнице Черновцов грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе. 

Ребрина Вадим
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