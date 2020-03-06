Жительнице Черновцов грозит штраф за распространение фейков о коронавирусе

Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции

Жительнице Черновцов грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

По информации правоохранителей, 59-летняя жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов города.

"Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - сказано в сообщении. Действующим законодательством за подобное предусмотрена административная ответственность.

"Полиция напоминает гражданам о недопустимости проявлений травли и дискриминации. Будьте толерантными и уважайте права других людей", - сказано в сообщении полиции.

Полиция составила в отношении женщины админпротокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

Его жену также пришлось отправить в обсервацию из-за требования соседей супружеской пары.