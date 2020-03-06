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Жительнице Черновцов грозит штраф за распространение фейков о коронавирусе

Жительнице Черновцов грозит штраф за распространение фейков о коронавирусе - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции
06.03.2020, 19:10

Жительнице Черновцов, где зафиксирован первый в Украине случай заболевания COVID-19, грозит штраф за распространение ложных сведений о коронавирусе

Жительнице Черновцов грозит штраф за распространение ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

По информации правоохранителей, 59-летняя жительница Черновцов принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов города.

"Не обладая достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - сказано в сообщении. Действующим законодательством за подобное предусмотрена административная ответственность.

"Полиция напоминает гражданам о недопустимости проявлений травли и дискриминации. Будьте толерантными и уважайте права других людей", - сказано в сообщении полиции.

Полиция составила в отношении женщины админпротокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.
  • Его жену также пришлось отправить в обсервацию из-за требования соседей супружеской пары.

Ребрина Вадим
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