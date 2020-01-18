СБУ: Раскрыт механизм финансирования Россией боевиков Донбасса

Фото: ЕРА

Служба безопасности задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации террористов на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в оккупированной Луганской области рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата управления террористов.

В СБУ сообщают, что длительное время документировали, что для сокрытия прямой финансовой поддержки террористов РФ привлекла к схеме банковское учреждение самопровозглашенной Южной Осетии, по которой средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР", а затем распределяются самозванным "министерством финансов ЛНР". В частности, для содержания незаконных вооруженных формирований "МГБ", "МВД", "народной милиции".

По данным украинской спецслужбы, ежегодный объем финансирования РФ террористических образований на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 млрд российских рублей. Отмечается, что эта сумма составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" боевиков.

СБУ объявила псевдочиновникам - "министру фининасов" и "директору госбанка ЛНР" о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы Украины. Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.

Читайте также: Дело MH17. Военные на Донбассе задержали "свидетеля для Гааги"