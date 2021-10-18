СБУ разоблачила схему легализации мигрантов из стран повышенного террористического риска

Служба безопасности заявила о разоблачении и прекращении деятельности преступной схемы легализации в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, используя незаконную схему, в Украину въехали около 3500 человек – в основном из стран Африки и Ближнего Востока, которые считаются регионами повышенного террористического риска.

Как установила СБУ, фигуранты создали несколько фирм по набору иностранных студентов, которые использовали для легализации мигрантов в Украине или как перевалочный пункт для въезда в страны Евросоюза.

В Киеве и Днепре правоохранители провели несколько обысков и изъяли компьютерную технику, около 3500 "личных дел" иностранцев, печати фирм-контактеров, значительные суммы наличных денег.

В СБУ заявили, что вышли на участников схемы, расследуя каналы нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций.

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Наталия Медведева

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