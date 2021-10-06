СБУ: Спецслужбы РФ "заказали" теракты и убийство общественника в Закарпатской области

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агента российских спецслужб, который планировал теракты в Закарпатской области и подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным украинских правоохранителей, группа злоумышленников планировала поджог генконсульства одной из стран в Закарпатской области и хотела заказать убийство общественного деятеля, за что исполнителю преступления обещали заплатить $30 000.

В СБУ сообщают, что возглавлял преступную группу уроженец Луганской области. Российские "кураторы" дали ему задание поджечь здание зарубежного дипломатического учреждения, несколько авто с иностранной регистрацией и повредить памятник в Закарпатской области. Также он подыскивал исполнителя для убийства местного активиста. Также "агенту" поручили собирать и передавать спецслужбам РФ секретные данные об украинских военных объектах на территории региона. Правоохранители разоблачили злоумышленников и предотвратили преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатья, мужчина также возглавлял несколько пророссийских организаций в регионе. Свои преступные намерения обвиняемый частично реализовал в мае 2018-го с помощью сообщника, так как сам в то время был не в Украине.

По данным следствия, он также согласился организовать пророссийскую информационную кампанию в Украине с помощью определенных СМИ и завербовать отдельных украинских военнослужащих, у которых была информация о расположении личных составов военных ВСУ.

По данным СБУ, организатор преступлений сейчас скрывается в РФ. Его дело направлено в суд, продолжаются мероприятия по розыску и задержанию.

13 сентября 2021 года СБУ в Донецкой области задержала местного жителя, который в 2014-2015 годах воевал против Украины.

20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

29 сентября сообщалось, что СБУ взяла на Донбассе танкиста боевиков. Он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы найти работу.

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Оксана Житнюк

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