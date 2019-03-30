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30.03.2019, 12:55

СБУ снова обнаружила в Украине Вано Надирадзе

СБУ снова обнаружила в Украине Вано Надирадзе - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Надирадзе незаконно попал в Украину с территории Молдовы, сообщает СБУ

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СБУ установила местонахождение гражданина Грузии Вано Надирадзе, которого Национальная полиция объявила в розыск. Об этом СБУ сообщает у себя в Facebook.

Ведомство указывает, что Надирадзе незаконно попал в Украину с территории Молдовы.

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Кроме того, во время задержания СБУ обнаружила в телефоне Надирадзе переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульським. В СБУ говорят, что Дульский в переписке координировал свою деятельность с Надирадзе и обсуждал возможное развитие политической ситуации в Украине.

В конце 2017 года Надирадзе, ранее депортированный, был задержан на украинско-молдавской границе. Молдавская сторона открыла на него уголовное дело.

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Теги: сбу, Вано Надирадзе
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