СБУ снова обнаружила в Украине Вано Надирадзе

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ установила местонахождение гражданина Грузии Вано Надирадзе, которого Национальная полиция объявила в розыск. Об этом СБУ сообщает у себя в Facebook.

Ведомство указывает, что Надирадзе незаконно попал в Украину с территории Молдовы.

Реклама

Кроме того, во время задержания СБУ обнаружила в телефоне Надирадзе переписку с агентом российских спецслужб Николаем Дульським. В СБУ говорят, что Дульский в переписке координировал свою деятельность с Надирадзе и обсуждал возможное развитие политической ситуации в Украине.

В конце 2017 года Надирадзе, ранее депортированный, был задержан на украинско-молдавской границе. Молдавская сторона открыла на него уголовное дело.