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СБУ задержала экс-боевика батальона Призрак и обнаружила его схрон с оружием

СБУ задержала экс-боевика батальона Призрак и обнаружила его схрон с оружием - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
02.04.2020, 16:15

Оперативники СБУ задержали экс-боевика из батальона Призрак

Оперативники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали 43-летнего жителя Константиновки в Донецкой области, который в 2014 году, по данным правоохранителей, принимал участие в незаконном вооруженном формировании Призрак. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Мужчина рассказал правоохранителям, что в 2014 году он сделал схрон с оружием и боеприпасами: оттуда изъяли автомат АК-74, 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Следствие по делу мужчины продолжается. 

  • 18 марта сообщалось, что СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда.

Читайте также: Реформа или имитация. Как Зеленский предлагает изменить СБУ: семь главных пунктов

Владислав Сердюк
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