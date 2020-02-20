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СБУ задержала бывшего сотрудника МВД: работал на боевиков - фото

СБУ задержала бывшего сотрудника МВД: работал на боевиков - фото - Фото
ssu.gov.ua
20.02.2020, 08:17

Оперативники задержали информатора террористов в Киеве

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента боевиков, который передавал разведывательную информацию представителям так называемой МГБ террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован террористами.

Фото: ssu.gov.ua

Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещении украинских подразделений, задействованных в операции объединенных сил.

Информатор скрывался в разных населенных пунктах. Его задержали по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 27 января СБУ заявила о задержании в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ДНР, который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск.
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