СБУ задержала мошенников, подозреваемых в обмане онкобольных

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Служба безопасности Украины раскрыла и блокировала в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения денег через интернет. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что участники группировки, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вэб-платформы.

Как сообщает следствие, для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за проверочные и посреднические действия, например, "уплату налогов" или "аванс за услуги юристов и бухгалтеров". Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись.

"От мошеннических действий пострадали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, которые нуждались в дорогостоящем лечении", - заявляют в СБУ.

В случае отказа клиентами от "услуг" кредиторов, последние угрожали потерпевшим внесением в черный список ненадежных заемщиков.

Как сообщает следствие, доход от незаконной деятельности составлял около 500 000 грн ежемесячно.

В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов.