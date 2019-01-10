Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 16:34

СБУ задержала наемника ФСБ РФ: готовил теракты на выборы - фото

СБУ задержала наемника ФСБ РФ: готовил теракты на выборы - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По данным СБУ, мужчина был задержан при приобретении очередной партии огнестрельного оружия

Реклама
Реклама

Сотрудники СБУ разоблачили и задержали мужчину, который по указаниям российских спецслужб готовил в Украине теракты на время проведения президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативных мероприятий, которые проводились в течение августа 2018 года - январь 2019 года, задокументированы факты приобретения гражданином  К. боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов США, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5 тыс грн, а также передачи $600 залегендированному сотруднику следственных органов, который должен нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

Реклама

"10 января 2019 года гражданин К. был задержан при приобретении очередной партии огнестрельного оружия - трех пистолетов ПМ", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым).

Его  целью была силовая поддержка оппозиционных политических партий путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела.

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа 2019 года СБУ задержала сотрудника одного из харьковских научных учреждений, который передавал РФ информацию о ВСУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, фсб рф, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 