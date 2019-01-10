СБУ задержала наемника ФСБ РФ: готовил теракты на выборы - фото

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Сотрудники СБУ разоблачили и задержали мужчину, который по указаниям российских спецслужб готовил в Украине теракты на время проведения президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативных мероприятий, которые проводились в течение августа 2018 года - январь 2019 года, задокументированы факты приобретения гражданином К. боевых гранат и 11 пистолетов ПМ на общую сумму 5250 долларов США, сбыта им наркотических средств (амфетамина) массой 11 грамм на общую сумму 5 тыс грн, а также передачи $600 залегендированному сотруднику следственных органов, который должен нанести третьему лицу тяжкие телесные повреждения.

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"10 января 2019 года гражданин К. был задержан при приобретении очередной партии огнестрельного оружия - трех пистолетов ПМ", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, гражданин К. действовал по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время лицами и согласовывал свои действия с сотрудниками ФСБ РФ (с дислокацией в АР Крым).

Его целью была силовая поддержка оппозиционных политических партий путем совершения террористических актов и массовых беспорядков на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела.

По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа 2019 года СБУ задержала сотрудника одного из харьковских научных учреждений, который передавал РФ информацию о ВСУ.