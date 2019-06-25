СБУ задержала скандального одесского бизнесмена Амирханяна

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СБУ задержала одесского бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании свержения конституционного строя, а также в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, Амирханян был задержан 19 июня.

Его подозревают в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через госграницу и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества (ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332 УК).

Суд отправил подозреваемого в СИЗО.

Оперативники СБУ установили, что Амирханян перечислил более четырех миллионов российских рублей на счета оккупационной администрации в Крыму, а также организовал механизм незаконной переправки лиц через госграницу.

Также в спецслужбе инкриминируют задержанному противоправное блокирование более 200 публичных закупок по ремонту и строительству автодорог в сговоре с чиновниками Антимонопольного комитета.

В дальнейшем было установлено, что Амирханян также причастен к совершению других преступлений, в том числе соединенных с насилием над потерпевшими, сообщили в СБУ.

1 апреля сообщалось, что в Одессе полицейские задержали группу мужчин во главе с ранее объявленным в розыск предпринимателем, которые ворвались в помещение Службы автомобильных дорог Одесской области

Думская сообщила, что задержанным является владелец и директор строительной компании Дорлидер Араик Амирханян.