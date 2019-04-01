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01.04.2019, 16:13

В Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержания

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В Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержания
В Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержания
В Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержанияВ Одесский облавтодор ворвались "титушки": видео задержания

Представители частной фирмы пришли с ее директором, ранее объявленным в розыск

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В Одессе полицейские задержали группу мужчин во главе с ранее объявленным в розыск предпринимателем, которые ворвались в помещение Службы автомобильных дорог Одесской области. Об этом в Facebook сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"В Службу автомобильных дорог в Одесской области ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который когда-то был то ли подрядчиком, то ли заказчиком, короче когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить, потому был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов", - написал Форостяк.

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По его словам, в служебном помещении мужчина пытался "поставить актуальные", по его мнению, вопросы и продемонстрировать решительность своих претензий".

"В итоге прибывший наряд спецназа полиции Одесской области задержал всю эту странную группу, которая заблудилась в Службе автомобильных дорог области…" - рассказал Форостяк.

Гражданин, который находился в розыске, также доставлен в отделение полиции.

Думская сообщает, что задержанным является владелец и директор строительной компании Дорлидер Араик Амирханян.

У мужчин, по информации издания, изъяли ножи и травматические пистолеты.

В декабре 2017 года Одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины раскрыло сговор при осуществлении закупок ремонтов дорог. К ответственности привлечены компании ООО СК Дорлидер, ООО СК Дорсервис и ООО Пивденьдортех. Сумма штрафов составила более чем 37 млн грн.

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Теги: одесса, облавтодор, Дорлидер, Араик Амирханян
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