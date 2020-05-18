СБУ: Задержанного под Киевом террориста ИГ экстрадировали в Грузию – фото

В Грузию экстрадировали члена террористической организации Исламское государство, которого Служба безопасности ранее задержала в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что задержанный был конвоирован СБУ и передан правоохранительным органам Грузии.
В спецслужбе напоминают, что гражданин Грузии по прозвищу Аль Бар Шишани находился в международном розыске.
- 15 ноября 2019 года Служба безопасности сообщила, что в результате совместной операции СБУ, Министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США в Киевской области 12 ноября задержан "один из ключевых руководителей" террористической организации.
- По данным СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бар Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия, в 2013 году стал заместителем военного амира ИГ, а после его ликвидации бежал в Турцию.
- В 2018 году Аль Бар Шишани, по утверждению СБУ, легализовался в Украине с помощью фальшивых документов и якобы продолжал координировать деятельность террористов.
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Наталия Медведева