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СБУ: Задержанного под Киевом террориста ИГ экстрадировали в Грузию – фото

СБУ: Задержанного под Киевом террориста ИГ экстрадировали в Грузию – фото - Фото
Аль Бар Шишани (Цезар Тохосашвили): коллаж - LIGA.net
18.05.2020, 20:03

Задержанного под Киевом террориста ИГ Аль Бара Шишани экстрадировали в Грузию, сообщила СБУ

В Грузию экстрадировали члена террористической организации Исламское государство, которого Служба безопасности ранее задержала в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанный был конвоирован СБУ и передан правоохранительным органам Грузии.

Экстрадиция Аль Бара Шишани в Грузию (Фото: пресс-служба СБУ)

В спецслужбе напоминают, что гражданин Грузии по прозвищу Аль Бар Шишани находился в международном розыске.

  • 15 ноября 2019 года Служба безопасности сообщила, что в результате совместной операции СБУ, Министерства внутренних дел Грузии и Центрального разведывательного управления США в Киевской области 12 ноября задержан "один из ключевых руководителей" террористической организации.
  • По данным СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бар Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия, в 2013 году стал заместителем военного амира ИГ, а после его ликвидации бежал в Турцию.
  • В 2018 году Аль Бар Шишани, по утверждению СБУ, легализовался в Украине с помощью фальшивых документов и якобы продолжал координировать деятельность террористов.

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Наталия Медведева
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сбу экстрадиция игил Аль Бар Шишани Цезар Тохосашвили
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