СБУ: Задержанного под Киевом террориста ИГ экстрадировали в Грузию – фото

По данным СБУ, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бар Шишани (настоящее имя - Цезар Тохосашвили) был амиром джамаата Ахадун Ахат в сирийской провинции Латакия, в 2013 году стал заместителем военного амира ИГ, а после его ликвидации бежал в Турцию.