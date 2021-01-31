UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата Мотор Сичи

31.01.2021, 14:23
СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата Мотор Сичи - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Мотор Сич)

СБУ проводит следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявленных общих сборов акционеров товарищества "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По утверждению СБУ, сотрудники службы фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным товариществом "Мотор Сич".

Открыто уголовное производства. Пресс-служба СБУ сообщает о документировании "фактов подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества".

В пресс-службе запорожского СБУ заявили о попытке рейдерского захвата предприятия "Мотор Сич" "со стороны компаний, которые подконтрольны бизнес группе Ярославского А. и гражданину КНР Ван Цзину", сообщает Укринформ. Сбор акционеров, по утверждению СБУ нарушающий санкции СНБО, был предотвращен правоохранителями.

Пресс-служба DCH заявила, что инициаторы введенных против китайских инвесторов Мотор Сичи санкций мог быть запрет проведения собрания акционеров, назначенного на сегодня, 31 января. По утверждению пресс-службы DCH, результатом собрания должно было стать "восстановление китайских акционеров Мотор Сичи в их законных правах".

Читайте также: Санкции США, госизмена и суд на $3,5 млрд. Все из-за Мотор Сич. Почему она опять на слуху

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
сбу Мотор Сич александр ярославский Мотор Січ Skyrizon Aircraft Holdings Limited

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 