СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата Мотор Сичи

СБУ проводит следственно-оперативные действия в Запорожье по адресу объявленных общих сборов акционеров товарищества "Мотор Сич". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По утверждению СБУ, сотрудники службы фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным товариществом "Мотор Сич".

Открыто уголовное производства. Пресс-служба СБУ сообщает о документировании "фактов подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества".

В пресс-службе запорожского СБУ заявили о попытке рейдерского захвата предприятия "Мотор Сич" "со стороны компаний, которые подконтрольны бизнес группе Ярославского А. и гражданину КНР Ван Цзину", сообщает Укринформ. Сбор акционеров, по утверждению СБУ нарушающий санкции СНБО, был предотвращен правоохранителями.

Пресс-служба DCH заявила, что инициаторы введенных против китайских инвесторов Мотор Сичи санкций мог быть запрет проведения собрания акционеров, назначенного на сегодня, 31 января. По утверждению пресс-службы DCH, результатом собрания должно было стать "восстановление китайских акционеров Мотор Сичи в их законных правах".

Читайте также: Санкции США, госизмена и суд на $3,5 млрд. Все из-за Мотор Сич. Почему она опять на слуху

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.