СБУ заявила о пресечении попытки двух иностранцев создать в Украине ячейку неонацистов
По данным спецслужбы, иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта
Служба безопасности заявила, что пресекла попытку создания в Украине ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических актов на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, которые, по данным правоохраниетелй, прибыли для привлечения в ряды экстремистов жителей Киева, Харькова и Львова.
СБУ пишет, что подозреваемые подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали к совершению убийств и терактов.
По информации спецслужбы, для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.
СБУ подозревает, что иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта.
Служба безопасности сообщает, что на основании закона о правовом статусе иностранцев решила принудительно вернуть подозреваемых в страну происхождения и на три года запретить им въезд в Украину.
Читайте также: СБУ отработала захват групп диверсантов на военных объектах: видео
Комментарии