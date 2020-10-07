СБУ заявила о пресечении попытки двух иностранцев создать в Украине ячейку неонацистов

По данным спецслужбы, иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта

Служба безопасности заявила, что пресекла попытку создания в Украине ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических актов на расовой почве с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, оперативники спецслужбы установили двух иностранных граждан, которые, по данным правоохраниетелй, прибыли для привлечения в ряды экстремистов жителей Киева, Харькова и Львова.

СБУ пишет, что подозреваемые подготовили видеоролик, в котором пропагандировали идеи неонацизма и призывали к совершению убийств и терактов.

По информации спецслужбы, для распространения этого видео представители группировки привлекли участников специализированных сообществ в соцсетях.

СБУ подозревает, что иностранцы пытались вступить в одно из украинских военных подразделений для получения боевого опыта.

Служба безопасности сообщает, что на основании закона о правовом статусе иностранцев решила принудительно вернуть подозреваемых в страну происхождения и на три года запретить им въезд в Украину.

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Наталия Медведева

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