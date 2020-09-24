СБУ отработала захват групп диверсантов на военных объектах: видео

Антитеррористический центр при управлении Службы безопасности в Львовской области провел масштабные тактико-специальные учения на военных объектах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Силовики отработали захват группы диверсантов, которые, по легенде учений, намеревались подорвать несколько военных объектов.

Цель учений – получение опыта и навыков, проверка готовности к борьбе с терроризмом и повышения уровня межведомственного взаимодействия при проведении спецопераций.

В антитеррористических мероприятиях приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Львовская ОГА, областная прокуратура, Военная прокуратура Западного региона, управление Госохраны и управление Госспецсвязи.

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