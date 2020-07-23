СБУ заявила о разоблачении банды "Князя", действовавшей в трех областях

Правоохранители заявили о задержании четверых лидеров и активных участников ОПГ

Служба безопасности заявила о разоблачении в Харьковской области организованной преступной группировки, известную по уголовному прозвищу его главаря "Князя". Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, группировку создал ранее судимый за убийство гражданин, она длительное время занималось вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Отмечается, что группировка имела четкую структуру и специализировалось на различных тяжких преступлениях, в том числе экономического и насильственного характера.

СБУ пишет, что в состав ОПГ входили, в том числе, бывшие правоохранители. Группировка имела значительное влияние на представителей органов местной власти.

Действия подозреваемых квалифицируются по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

По месту жительства и пребывания участников группировки было проведено 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъяли около 8,4 млн грн, примерно $170 000 и 40 000 евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабной преступной деятельности, средства связи, оружие и патроны различного калибра.

Сообщается, что СБУ проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за границы.

Ранее сегодня ГБР сообщило о задержании работника одного из Киевских подразделений СБУ во время сбыта боеприпасов.

Наталия Медведева

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