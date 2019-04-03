Сгорела техника боевиков: в ГУР рассказали подробности

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Во временно оккупированном Донбассе во время учений сгорели пять единиц техники боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

По данным украинской разведки, с начала апреля 2019 года возросло количество внезапных проверок подразделений оккупационных войск кадровыми российскими генералами и старшими офицерами.

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От командиров подразделений требуется в срочном порядке устранять выявленные недостатки.

"Для тренировки пожарной команды в одном из мотострелковых подразделений российских оккупационных войск, по указанию проверяющего, для имитации пожара было разожжен костер. В результате неумелых действий пожарных и недостаточного количества средств пожаротушения, огонь перекинулся на площадку хранения техники, в результате чего сгорело и повреждено до пяти единиц боевых машин", - отмечается в сообщении.

О жертвах не сообщается.

1 апреля 2019 года сообщалось, что в Донбассе пророссийские наемники готовят провокации .