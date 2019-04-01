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01.04.2019, 14:05

Боевики готовят провокации в Донбассе - ГУР

Боевики готовят провокации в Донбассе - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, террористы направили на передовые позиции значительное количество съемочных групп пропагандистов

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Во временно оккупированном Донбассе командование российских оккупационных войск продолжает удерживать в повышенной готовности к применению соединения и части боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В районы передовых позиций противником выведены специально подготовленные подразделения, находящиеся в готовности одновременно на нескольких направлениях обстрелять свои позиции и гражданские объекты для провоцирования активизации боевых действий", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, боевики направили на передовые позиции значительное количество съемочных групп, которые готовы, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные искривленные и неправдивые материалы в пропагандистских СМИ.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: боевики, война, Донбасс, гур, провокации
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