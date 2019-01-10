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10.01.2019, 11:43

Шатдаун отразился на работе правительства США в Украине

Шатдаун отразился на работе правительства США в Украине - Фото
Фото: LIGA.net

Сайт американского посольства не обновляется, пока правительство США снова не заработает

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Временная приостановка работы американского правительства сказалась на работе сайта посольства США в Украине.

"Из-за временного прекращения выделения бюджетных средств обновление информации на веб-сайте будет ограничено до полного восстановления функционирования правительственных структур", - говорится в объявлении в шапке сайта. 

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Последнее обновление на сайте было 20 декабря 2018 года, страницы дипломатического ведомства в социальных сетях также не обновляются с конца декабря.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. Это второй по длительности шатдаун в истории США.

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Теги: Посольство США в Украине, шатдаун, сайт
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