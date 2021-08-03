Шестеро патрульных получили по восемь лет тюрьмы за смерть парня. В полиции не согласны

Во Львове суд дал по восемь лет тюрьмы шестерым патрульным за превышение служебных полномочий, в результате чего скончался 22-летний парень. Как передает местная патрульная полиция, она не согласна с приговором и планирует подавать апелляцию на решение суда.

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Во вторник, 3 августа, Галицкий суд Львова объявил приговор инспекторам роты тактико-оперативного реагирования. Суд постановил, что патрульные превысили служебные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. Речь идет об инциденте, который произошел 9 февраля 2018 года. В одном из игорных заведений 22-летний львовянин умер от механической асфиксии – во время задержания он проглотил пакет с наркотическим веществом и задохнулся.

Шестерым полицейским дали по восемь лет тюрьмы, лишили их званий и запретили занимать должности в госорганах в течение трех лет.

Во львовской полиции заявляют, что адвокаты правоохранителей готовят жалобу на решение суда.

"Наша позиция неизменна – полицейские выполняли свои служебные обязанности", – заявили патрульные.

Zaxid.net из зала суда уточняет, что виновными признаны полицейские Назарий Андрушкив, Станислав Гетьман, Александр Демчин, Степан Дорош, Дмитрий Леськив и Олег Устияновский. Помимо отбывания тюремных сроков, полицейские должны выплатить более 4 млн грн ущерба родственникам погибшего.

Суд постановил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему и надели на него пластиковые наручники-стяжки. Тем самым они не дали парню возможности самостоятельно помочь себе и способствовали его удушению.

Также издание опубликовало видео инцидента:

9 февраля 2018 года полицейские проверяли салон игровых автоматов в центре Львова. В кармане 22-летнего львовянина полицейские нашли какой-то сверток, парень попытался убежать. Во время задержания он проглотил полиэтиленовый пакетик. Полиция пыталась заставить его выплюнуть сверток, но парень потерял сознание. Его вывели на улицу, пытались спасти, но юноша задохнулся.

Медики констатировали смерть, а экспертиза подтвердила, что львовянин проглотил сверток с двумя граммами марихуаны. Полиэтилен перекрыл дыхательные пути, и парень умер от асфикции.

После этого патрульным объявили о подозрении в превышении служебных полномочий, их отправили под круглосуточный домашний арест.

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Оксана Житнюк

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