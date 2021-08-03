Шестеро патрульных получили по восемь лет тюрьмы за смерть парня. В полиции не согласны
Во Львове суд дал по восемь лет тюрьмы шестерым патрульным за превышение служебных полномочий, в результате чего скончался 22-летний парень. Как передает местная патрульная полиция, она не согласна с приговором и планирует подавать апелляцию на решение суда.
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Во вторник, 3 августа, Галицкий суд Львова объявил приговор инспекторам роты тактико-оперативного реагирования. Суд постановил, что патрульные превысили служебные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. Речь идет об инциденте, который произошел 9 февраля 2018 года. В одном из игорных заведений 22-летний львовянин умер от механической асфиксии – во время задержания он проглотил пакет с наркотическим веществом и задохнулся.
Шестерым полицейским дали по восемь лет тюрьмы, лишили их званий и запретили занимать должности в госорганах в течение трех лет.
Во львовской полиции заявляют, что адвокаты правоохранителей готовят жалобу на решение суда.
"Наша позиция неизменна – полицейские выполняли свои служебные обязанности", – заявили патрульные.
Zaxid.net из зала суда уточняет, что виновными признаны полицейские Назарий Андрушкив, Станислав Гетьман, Александр Демчин, Степан Дорош, Дмитрий Леськив и Олег Устияновский. Помимо отбывания тюремных сроков, полицейские должны выплатить более 4 млн грн ущерба родственникам погибшего.
Суд постановил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему и надели на него пластиковые наручники-стяжки. Тем самым они не дали парню возможности самостоятельно помочь себе и способствовали его удушению.
Также издание опубликовало видео инцидента:
- 9 февраля 2018 года полицейские проверяли салон игровых автоматов в центре Львова. В кармане 22-летнего львовянина полицейские нашли какой-то сверток, парень попытался убежать. Во время задержания он проглотил полиэтиленовый пакетик. Полиция пыталась заставить его выплюнуть сверток, но парень потерял сознание. Его вывели на улицу, пытались спасти, но юноша задохнулся.
- Медики констатировали смерть, а экспертиза подтвердила, что львовянин проглотил сверток с двумя граммами марихуаны. Полиэтилен перекрыл дыхательные пути, и парень умер от асфикции.
- После этого патрульным объявили о подозрении в превышении служебных полномочий, их отправили под круглосуточный домашний арест.
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