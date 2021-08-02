Нападение на танцора Дорофеевой. Военного УГО задержали, ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Киеве задержали военнослужащего Управления государственной охраны, подозреваемого в нападении на на танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщают прокуратура Киева и Госбюро расследований.

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Следователи готовят подозрение сотруднику УГО, который 1 августа жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы.

По данным ГБР, работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Он сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудника УГО задержали по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В ГБР сообщили, что по данному делу допрошены свидетели, проведены опознания лиц, получены видео с камер наблюдения и телефонов свидетелей.

В прокуратуре уточняют, что задержанному сотруднику УГО 28 лет, а танцору шоу-балета – 22. Накануне около 07:40 возле кафе на ул. Антоновича, 45 между ними произошел словесный конфликт. Сотрудник УГО сильно ударил потерпевшего кулаком в голову, от которого тот упал на землю. После этого подозреваемый скрылся с места, а танцора госпитализировали с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

1 августа 2021-го Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле клуба Лифт. Она говорила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.

После инцидента в УГО подтвердили, что танцора избил действующий военнослужащий госохраны.

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Оксана Житнюк

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