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В Грузии умер оператор телекомпании, избитый противниками ЛГБТ-марша 5 июля

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 17:21
В Грузии умер оператор телекомпании, избитый противниками ЛГБТ-марша 5 июля - Фото
Оператор Лексо Лашкарава (Фото: телекомания Пирвели)

Сегодня, 11 июля, избитый противниками ЛГБТ-марша 5 июля в Тбилиси оператор телекомпании Пирвели Лексо Лашкарава был найден мертвым в собственной квартире. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Во время освещения беспорядков в Тбилиси 5 июля Лашкарава подвергся нападению гомофобных радикалов. Его жестко избили противники ЛГБТ-сообщества.

Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Несколько дней назад он покинул клинику и продолжал лечение домуа

МВД Грузии начало следствие по факту смерти Лашкарава. Расследование ведется по статье о доведении до самоубийства. Не исключено, что позже дело переквалифицируют.

В СМИ Грузии также пишут, что предполагаемая причина смерти – тромбоэмболия, спровоцированная увечьями.

По требованию телекомпании Пирвели к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.

Накануне Лашкарава был гостем в эфире одного из дневных шоу на канале Пирвели, где вспоминал события 5 июля.

Часть грузинской общественности считает, что власти Грузии должны понести ответственность за произошедшее, наряду с организаторами и участниками беспорядков 5 июля. 

По мнению активистов, в тот день министерство внутренних дел не справилось со своими обязанностями и не обеспечило безопасность журналистов, освещавших события.

Сегодня вечером у парламента Грузии пройдет протестная акция под слоганом "Система убивает! Выходи за жизнь!". Ее главным требованием станет отставка премьер-министра Иракли Гарибашвили.

  • 5 июля в Тбилиси гомофобные группы из числа ультраправых и религиозных организаций сорвали проведение местным ЛГБТ-сообществом "Марша достоинства". Противники акции применяли насилие, в том числе против представителей СМИ, пострадали более 50 журналистов.
  • 8 июля по обвинению в нападении на Лашкарава и журналистку Миранду Багатурия полиция задержала двух человек, их арестовали. Багатурия утверждает, что нападавших было около 20 человек.
Наталия Медведева
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лгбт гомофобия тбилиси убийство
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