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В Тбилиси праворадикалы сорвали ЛГБТ-марш. Пострадали больше 50 журналистов: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 20:34
В Тбилиси праворадикалы сорвали ЛГБТ-марш. Пострадали больше 50 журналистов: фото, видео - Фото
Фото: EPA

В Тбилиси гомофобные группы из числа ультраправых и религиозных организаций сорвали проведение местным ЛГБТ-сообществом "Марша достоинства". Противники акции применяли насилие, в том числе против представителей СМИ, пострадали более 50 журналистов, сообщает Jam News.

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Инциденту предшествовало заявление премьер-министра Иракли Гарибашвили о том, что за организацией акции стоят оппозиция и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

После этого представители крайне правых групп прибыли к парламенту и разгромили палатки оппозиции, которая требует проведения досрочных выборов.

Также они нападали на журналистов, которые снимали происходящее. Агрессивные мужчины заявили, что наказывают медиа за то, что они "пропагандируют извращенный образ жизни". У журналистов разбиты головы, некоторые получили сотрясения мозга, повреждения глаз, у некоторых выбиты зубы. Большинство из них госпитализированы. Также уничтожена техника представителей СМИ.

По данным издания палаточный городок громили представители правых организаций "Союз православных родителей", "Грузинский марш" и сторонники ультраправого бизнесмена-политика Левана Васадзе, известного своими гомофобными заявлениями.

При этом очевидцы событий говорят, что полиции на месте было очень мало, и она не смогла защитить журналистов и оппозиционеров.

Организаторам прайда Тбилиси Pride пришлось отменить акцию. До этого, 1 июля, ультраправые пытались сорвать показ фильма в рамках недели Pride, но им помешала полиция. Около 20 человек были задержаны.

Сегодня утром противники марша забросали офис Тбилиси Pride бутылками и строительным мусором, а также сорвали и сожгли ЛГБТ-флаги.

Как сообщает издание, действия агрессивных групп поддерживает Грузинская православная церковь, которая призвала своих прихожан выйти на улицы, чтобы не допустить проведения марша.

"Они протащили меня 200 метров. Около сотни человек били меня, и ни один полицейский не появился, чтобы меня защитить... Я прятал голову и просил о помощи, но никто на помощь не пришел. Они хотели меня убить", – рассказал Рати Цверава, журналист телекомпании Формула.

Пострадали журналисты телеканалов Мтавари архи, Формула, ТВ Пирвели, Рустави-2, Первый канал, Имеди, интернет-изданий Нетгазети, Табула, On.Ge, Гурия Ньюс. Всего, по данным МВД, ранения получили 53 представителя медиа. Задержаны восемь человек. Расследование ведется по статьям о незаконном вмешательстве в деятельность журналистов и насилии. 

По данным Transparency International Georgia, реакция государства на насилие против СМИ не выдерживает никакой критики, а его бездействие еще больше поощряет агрессивные группы.

"Перед началом преследования медиа премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что считает марш 5 июля нецелесообразным и что за его организаторами стоит радикальная реваншистская оппозиция. Этим заявлением премьер-министр Грузии практически поощрил насилие", — говорится в заявлении TI.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила насилие и "преследование людей за инакомыслие или гендерную идентичность", сообщает civil.ge.

Она призвала правоохранительные органы предотвращать "любые насильственные действия".

"Каждый имеет право осуществлять свое конституционное право и свободно выражать свое мнение!" — заявила Зурабишвили.

В МВД сообщили, что полиция задержала 32-летнего мужчину за попытку убийства иностранного гражданина. Телеканал Формула со ссылкой на очевидца уточнил, что турист подвергся нападению из-за серьги в ухе. Его госпитализировали с ножевым ранением. 

Читайте также: Венгрия приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Орбан назвал себя "борцом за права геев"

Вадим Ребрина
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гомофобия православие лгбт тбилиси
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