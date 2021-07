В Тбилиси праворадикалы сорвали ЛГБТ-марш. Пострадали больше 50 журналистов: фото, видео

В Тбилиси гомофобные группы из числа ультраправых и религиозных организаций сорвали проведение местным ЛГБТ-сообществом "Марша достоинства". Противники акции применяли насилие, в том числе против представителей СМИ, пострадали более 50 журналистов, сообщает Jam News.

Инциденту предшествовало заявление премьер-министра Иракли Гарибашвили о том, что за организацией акции стоят оппозиция и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

После этого представители крайне правых групп прибыли к парламенту и разгромили палатки оппозиции, которая требует проведения досрочных выборов.

Также они нападали на журналистов, которые снимали происходящее. Агрессивные мужчины заявили, что наказывают медиа за то, что они "пропагандируют извращенный образ жизни". У журналистов разбиты головы, некоторые получили сотрясения мозга, повреждения глаз, у некоторых выбиты зубы. Большинство из них госпитализированы. Также уничтожена техника представителей СМИ.

По данным издания палаточный городок громили представители правых организаций "Союз православных родителей", "Грузинский марш" и сторонники ультраправого бизнесмена-политика Левана Васадзе, известного своими гомофобными заявлениями.

При этом очевидцы событий говорят, что полиции на месте было очень мало, и она не смогла защитить журналистов и оппозиционеров.

