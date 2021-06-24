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Венгрия приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Орбан назвал себя "борцом за права геев"

24.06.2021, 14:22
Венгрия приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Орбан назвал себя
Виктор Орбан (Фото: EPA-EFE/SZILARD KOSZTICSAK)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что является "борцом за права геев". Об этом он сказал, комментируя закон о запрете распространения в школах материалов, которые, как считают власти Венгрии, "пропагандируют гомосексуальность или изменение пола", передает Reuters.

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"Я борец за свои права. Я борец за свободу при коммунистическом режиме. Гомосексуальность была наказана, я боролся за их свободу и их права. Так что я защищаю права гомосексуалистов, но этот закон не об этом", – сказал Орбан.

По его словам, у него нет никаких планов отменить принятый закон.

Как пишет The Guardian, закон предусматривает запрет показывать секс-меньшинства на телевидении в прайм-тайм или в шоу и фильмах, предназначенных для детей.

"Этот закон явно дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации. Я твердо верю в Европейский Союз, где вы можете любить, кого хотите", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что 27 лидеров стран ЕС в четверг вечером проведут дебаты о новом венгерском законе. 

"Венгрия ограничила права ЛГБТК + за последние 12 месяцев, что усилило опасения, что геи стали последними козлами отпущения для правительства, которое долгое время клеймило мигрантов", – пишут журналисты. 

Станислав Стороженко
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евросоюз Венгрия урсула фон дер ляйен лгбт виктор орбан евросовет Шарль Мишель
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