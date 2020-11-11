В Польше хотят запретить парады ЛГБТ и однополые браки: в парламент подан законопроект

Законопроект предполагает запрет публичных собраний в поддержку ЛГБТ, однополых браков и представлений о различии пола и гендера

В парламент Польши поступил анти-ЛГБТ законопроект о запрете маршей равенства. Об этом сообщает NFP.

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Законопроект, озаглавленный "Стоп ЛГБТ", получил поддержку части Католической церкви Польши. Он появился на фоне анти-ЛГБТ кампании, которую ведет с прошлого года правящая партия Право и справедливость.

Законопроект был предложен фондом "Жизнь и семья" в рамках гражданской законодательной инициативы, он собрал более 200 000 подписей. В течение трех месяцев он должен пройти первое чтение в парламенте.

Законопроект предполагает запрет публичных собраний, которые "продвигают" отличную от гетеросексуальной ориентацию, представление о различии гендера и биологического пола, однополые браки или гражданские партнерства и усыновление детей однополыми парами.

22 октября 2020 года стало известно, что Конституционный суд Польши решил почти полностью запретить аборты – прерывать беременность запретили даже в случае серьезных нарушений у плода. В тот же вечер в Варшаве начались акции протеста.

23 октября протесты усилились, начались столкновения с полицией.

31 октября на митинг против запрета абортов вышли около 100 000 человек.

3 ноября стало известно, что правительство Польши задерживает введение в действие решение о полном запрете абортов.

Денис Юдин

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