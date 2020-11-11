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В Польше хотят запретить парады ЛГБТ и однополые браки: в парламент подан законопроект

11.11.2020, 10:13
В Польше хотят запретить парады ЛГБТ и однополые браки: в парламент подан законопроект - Фото
Марш равенства во Вроцлаве (Фото – Maciej Kulczynski, EPA)

Законопроект предполагает запрет публичных собраний в поддержку ЛГБТ, однополых браков и представлений о различии пола и гендера

В парламент Польши поступил анти-ЛГБТ законопроект о запрете маршей равенства. Об этом сообщает NFP.

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Законопроект, озаглавленный "Стоп ЛГБТ", получил поддержку части Католической церкви Польши. Он появился на фоне анти-ЛГБТ кампании, которую ведет с прошлого года правящая партия Право и справедливость.

Законопроект был предложен фондом "Жизнь и семья" в рамках гражданской законодательной инициативы, он собрал более 200 000 подписей. В течение трех месяцев он должен пройти первое чтение в парламенте.

Законопроект предполагает запрет публичных собраний, которые "продвигают" отличную от гетеросексуальной ориентацию, представление о различии гендера и биологического пола, однополые браки или гражданские партнерства и усыновление детей однополыми парами.

Денис Юдин
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