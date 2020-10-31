Женская забастовка в Польше – против запрета абортов вышло 100 000 человек: фото, видео

Вчера вечером в Варшаве на главных улицах и площадях собрался многотысячный митинг против запрета абортов, передает RMF24. При этом, спустя несколько часов на протестующих напали футбольные фанаты – по информации местной полиции они нападали на участниц акции и кидали в толпу дымовые шашки.
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Для столицы Польши женская забастовка стала одной из самых массовых акций протеста – возмущение по поводу решения Конституционного суда объединило более 100 000 человек. Вслед за Варшавой митинги прошли и в других польских городах.
Участники прошлись по центру города и разделились на несколько групп – одна из них пошла к дому лидера правящей партии Право и справедливость Ярослава Качиньского – он был инициатором указанного решения суда.
Кроме противодействия силовиков, которые за тот вечер задержали около 30 участников протеста, против митингующих вышли еще и футбольные фанаты. Агрессивно настроенные мужчины нападали на митингующих, применяя физическую силу и используя пиротехнику – они кидали в толпу дымовые шашки и выпускали сигнальные ракеты.
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