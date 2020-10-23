Акция протеста в Польше из-за запрета абортов: произошли столкновения – видео

Полиция призывала участников протеста разойтись, произошли столкновения

В Варшаве вчера прошла акция против решения Коституционного суда о почти полном запрете абортов, сотрудники полиции арестовали 15 человек. Об этом сообщают польские СМИ.

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Одного человека позже освободили, остальные 14 человек находятся под стражей.

"Речь идет об агрессивном поведении, например о бросании камней", – сказал пресс-секретарь Варшавского полицейского управления Сильвестер Марчак.

Акция протеста, на которой собрались сотни людей, началась вечером 22 октября у здания Конституционного суда, позже ее участники перешли к офису консервативной партии Право и справедливость и к дому лидера партии Ярославу Качинскому.

Полиция призывала участников протеста разойтись, однако произошли столкновения.

Police in #Poland have used pepper spray against hundreds of people protesting in #Warsaw against a court ruling that almost completely bans abortions. https://t.co/YqK7qiHe1c pic.twitter.com/iMdSwg8iEy — Atlantide (@Atlantide4world) October 23, 2020

Правоохранители применили слезоточивый газ, митингующие бросали в полицейских камни.

Policja użyła gazu pod domem Jarosława Kaczyńskiego. pic.twitter.com/XTwObeNYzq — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) October 22, 2020

На сегодня также запланирована очередная акция протеста.

22 октября сообщалось, что в ближайшие дни в Конституционном суде Польши состоится разбирательство, по итогам которого примут решение о приемлемости абортов в стране.

Арина Толина

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