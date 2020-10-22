В Польше хотя почти полностью запретить аборты. Правозащитники против такого решения

Польские власти хотят ограничить список показаний для проведения абортов тремя пунктами

В ближайшие дни в Конституционном суде Польши состоится разбирательство, по итогам которого примут решение о приемлемости абортов в стране, пишет BBC.

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На сегодняшний день аборты в Польше допускаются только в строго определенных случаях: если имел место инцест или изнасилование, а также если жизнь матери находится в опасности или плод имеет серьезные отклонения в развитии.

Теперь из этого списка хотят исключить последнюю причину – если суд примет соответствующее решение, то прерывать беременность в случае наличия серьезных нарушений у плода будет нельзя. Впервые такую инициативу на законодательном уровне выдвинули в 2016 году.

Польские правозащитники и активисты возмущены тем, что такой закон в принципе могут принять. Одна из активисток отметила, что такое решение будет "бесчеловечным и презренным" – заставлять кого-то вынашивать ребенка, который родится с серьезными пороками. Она подчеркнула, что большинство абортов в стране сейчас делаются именно по этой причине.

Правозащитные группы сказали, что такое решение можно расценить как нападки на права женщин и пообещали направить в Конституционный суд своих представителей, чтобы те не допустили ущемления женских прав и свобод.

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Дарья Мостовая

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