Трамп придет на акцию против абортов. Первый из президентов США

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Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в ежегодном "Марше за жизнь" против абортов в пятницу в Вашингтоне. Он даже намерен выступить с речью, пишет The New York Times.

Неожиданное заявление Трамп сделал в Twitter в среду, когда Сенат начал разбирательство по делу об импичменте.

Издание считает, что таким образом Трамп пытается заручиться поддержкой евангелистов, которые являются основной частью его консервативной базы.

Ранее ни один президент США лично не участвовал в марше, пишет New York Times. Бывшие президенты-республиканцы, возможно, были склонны присутствовать на этом мероприятии, но, следуя советам окружения или полагаясь на свои собственные инстинкты, демонстрировали свою поддержку менее заметными способами.

Трамп, который ранее называл себя "очень прочойс (движение за право женщин на аборт)", до сих пор обращался к группе лишь дистанционно и приветствовал некоторых участников марша в Белом доме.

Свое заявление американский президент сделал через несколько дней после того, как политическая группа по борьбе с абортами объявила, что потратит 52 млн долл на поддержку президента и других кандидатов от республиканцев в избирательном цикле 2020 года.

В инициативе "Марш за жизнь", штаб-квартира которой находится в центре Вашингтона, говорят , что их миссия в том, чтобы "пропагандировать красоту и достоинство каждой человеческой жизни, работая над прекращением абортов - объединяя, обучая и мобилизуя людей, борющихся за жизнь".

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