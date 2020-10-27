Шестой день протестов против запрета абортов в Польше – заблокировали дороги: видео

В польских городах шестой день подряд не утихают протестные акции против решения Конституционного суда о почти полном запрете абортов. На этот раз участники протестов начали блокировать дороги, сообщает местное издание Onet.

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Протестующие перекрыли главные улицы и центры крупных польских городов, а также основные транспортные развязки. Первыми заблокировали дороги участники митингов в Закопане, позже к ним присоединилась столица и другие города.

Многие протестующие вышли с плакатами "Хотел бы я отменить свое правительство". Напомним, что Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность при наличии у плода серьезных отклонений в развитии.

При этом, само решение суда до сих пор опубликовано не было. По закону, такие решения публикуются в день их принятия в Jourmal of Laws и тогда же вступают в силу. Пока этого не произошло – правовых последствий они не имеют.