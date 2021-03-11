Европарламент объявил ЕС "зоной свободы для ЛГБТ"

Европейский парламент объявил весь Европейский Союз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше называют свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ". Об этом сообщает BBC.

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Также за несколько часов до голосования в Европарламенте стало известно, что Польша планирует закрыть лазейку в законодательстве, позволяющую однополым парам усыновлять детей.

По данным агентства, сейчас в стране однополая пара может усыновить ребенка, если один из партнеров подаст заявление от себя лично как одинокого человека. Власти хотят принять изменения, согласно которым будут проводить проверку биографических данных всех, кто подает такие заявления. Если будет установлено, что такой человек состоит в однополых отношениях, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Министр юстиции Польши Михал Войчик сказал: "Мы готовим изменение, в соответствии с которым... люди, живущие в сожительстве с лицом того же пола, не смогут усыновить ребенка, поэтому гомосексуальная пара не сможет усыновить ребенка".

В ответной резолюции ЕС провозглашается, что "ЛГБТ во всем ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследований".

"Органы власти на всех уровнях управления в ЕС должны защищать и продвигать равенство и основные права всех, включая ЛГБТ", – говорится в документе.

Там также подчеркивается, что дискриминация требует решения не только в Польше, но что это "проблема всего ЕС".

Резолюцию поддержали 492 депутата Европарламента, еще 141 проголосовал против, 46 воздержались.

В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что польским "зонам, свободным от ЛГБТ", "нет места в нашем союзе", и пообещала продвигать в ЕС легализацию усыновления детей однополыми парами.

"Быть собой – это не идеология. Это ваша личность. Никто никогда не сможет этого отнять. ЕС – ваш дом. ЕС – это зона свободы для ЛГБТ", – написала она в Twitter.

В принятой резолюции говорится, что дискриминация требует решения не только в Польше, но что это "проблема всего ЕС".

В июне 2020 года президент Польши Анджей Дуда назвал "ЛГБТ-идеологию" еще "более разрушительной", чем коммунизм.

Шести польским городам было отказано в грантах ЕС из-за их позиции в отношении ЛГБТ-сообщества.

Вадим Ребрина

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