Подозреваемый в нападении на танцора Дорофеевой – действующий военный УГО
Предполагаемый нападавший на танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой является действующим военнослужащим Управления государственной охраны. Об этом сообщает УГО в Facebook.
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Вчера Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле киевского клуба Лифт. Она говорила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.
Сейчас публикация певицы в Instagram недоступна, однако кадры с пострадавшим танцором и предполагаемым нападавшим были перепубликованы ранее Telegram-каналом Киев оперативный.
В УГО заявили, что после инцидента в соцсетях появилась информация об избиении танцора бывшим военным УГО.
"Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО", – говорится в сообщении.
В УГО также заявили, что начали служебное расследование, на время которого военный отстранен от службы.
Ведомство пообещало сотрудничать с правоохранителями и оказывать всю необходимую помощь в лечении Евгения.
О причинах конфликта пока информации нет, в то же время в соцсети Foursquare клуб Лифт отмечен как "гей-бар". В УГО говорят, что будут изучать обстоятельства инцидента.
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- В начале июля сообщалось, что солдат ВСУ заявил о незаконных приказах командования и избиениях – прокуратура открыла дела.
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