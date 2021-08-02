Подозреваемый в нападении на танцора Дорофеевой – действующий военный УГО

Предполагаемый нападавший на танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой является действующим военнослужащим Управления государственной охраны. Об этом сообщает УГО в Facebook.

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Вчера Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле киевского клуба Лифт. Она говорила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.

Сейчас публикация певицы в Instagram недоступна, однако кадры с пострадавшим танцором и предполагаемым нападавшим были перепубликованы ранее Telegram-каналом Киев оперативный.

В УГО заявили, что после инцидента в соцсетях появилась информация об избиении танцора бывшим военным УГО.

"Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО", – говорится в сообщении.

В УГО также заявили, что начали служебное расследование, на время которого военный отстранен от службы.

Ведомство пообещало сотрудничать с правоохранителями и оказывать всю необходимую помощь в лечении Евгения.

О причинах конфликта пока информации нет, в то же время в соцсети Foursquare клуб Лифт отмечен как "гей-бар". В УГО говорят, что будут изучать обстоятельства инцидента.

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В начале июля сообщалось, что солдат ВСУ заявил о незаконных приказах командования и избиениях – прокуратура открыла дела.

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Марк Сировой

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