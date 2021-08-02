UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подозреваемый в нападении на танцора Дорофеевой – действующий военный УГО

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 07:59
Подозреваемый в нападении на танцора Дорофеевой – действующий военный УГО - Фото
Надежда Дорофеева (фото - DOROFEEVA, Instagram)

Предполагаемый нападавший на танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой является действующим военнослужащим Управления государственной охраны. Об этом сообщает УГО в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера Дорофеева сообщила в Instagram, что ее танцора по имени Евгений избили возле киевского клуба Лифт. Она говорила, что пострадавшего ввели в медикаментозную кому.

Сейчас публикация певицы в Instagram недоступна, однако кадры с пострадавшим танцором и предполагаемым нападавшим были перепубликованы ранее Telegram-каналом Киев оперативный.

В УГО заявили, что после инцидента в соцсетях появилась информация об избиении танцора бывшим военным УГО.

"Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО", – говорится в сообщении.

В УГО также заявили, что начали служебное расследование, на время которого военный отстранен от службы.

Ведомство пообещало сотрудничать с правоохранителями и оказывать всю необходимую помощь в лечении Евгения.  

О причинах конфликта пока информации нет, в то же время в соцсети Foursquare клуб Лифт отмечен как "гей-бар". В УГО говорят, что будут изучать обстоятельства инцидента.

Читайте также: В Грузии умер оператор телекомпании, избитый противниками ЛГБТ-марша 5 июля

Читайте также: Дантистку из Ровно, которую обвиняют в избиении детей, лишили лицензии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нападение военный лифт танцор уго надя дорофеева
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 