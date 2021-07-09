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Солдат ВСУ заявил о незаконных приказах командования и избиениях. Прокуратура открыла дела

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 16:11
Солдат ВСУ заявил о незаконных приказах командования и избиениях. Прокуратура открыла дела - Фото
Кирилл Бурда (Фото - Суспільне)

Военный 32-го реактивного артиллерийского полка Военно-морских Сил Украины Кирилл Бурда заявил об избиении и вымогательстве денег от сослуживцев за отказ сливать топливо из военных машин. Об этом сообщает Суспільне.

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По словам Бурды, командование и сослуживцы требовали с него деньги и издевались над ним после того, как он отказался выполнять приказ воровать топливо из служебных машин для продажи. 

"Я охранял в лесу технику. И они требовали, чтобы я пропускал машины военной части, которые будут заезжать и сливать бензин. Выезжать и вывозить его для продажи в магазины, расположенные рядом. То есть заставляли рядовых матросов переодеваться в гражданские вещи и сливать бензин" , – заявил солдат.

Бурда утверждает, что по приказу командования его также запугивали принудительным лечением в психиатрической лечебнице. Мать солдата говорит, что ее сына признали психически больным по сфабрикованному приказу.

В Одесской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере уже открыли два уголовных производства после обращения Бурды: нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности полномочий и превышение военными своих служебных полномочий. Сообщается, что в военной части 32-го артполка начали проверку.

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Станислав Стороженко
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ВСУ армия вымогательство
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