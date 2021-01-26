Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля требует привлечь Хомчака к ответственности

Отец погибшего на Донбассе разведчика ВСУ Ярослава Журавля не согласен с заявлением начальника Генштаба Руслана Хомчака о том, что гибели его сына можно было избежать, если бы он якобы самовольно, нарушив приказ, не вышел в серую зону. Сергей Журавель требует для Хомчака ответственности. Об этом он сказал журналистам возле Печерского райсуда Киева, сообщает Новинарня.

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Сергей Журавель показал журналистам Грамоту Почета и Скорби, подписанную Хомчаком.

"Интересно, он (Хомчак) ее (грамоту) читал, когда подписывал? Здесь написано: "...с глубокой благодарностью за жертвенное служение в рядах Вооруженных сил Украины сержанта 137-го отдельного батальона морской пехоты Ярослава Журавля. Я как главнокомандующий Вооруженных сил Украины преклоняюсь перед отвагой, стойкостью и патриотизмом воина, чинами которого прославлен Владимиров Тризуб", – сказал отец бойца.

"22 июля он (Хомчак) был "благодарен", а сейчас он считает, что мой сын и "Мир" (лейтенант Дмитрий Красногрудь, – ред.) стали "предателями" и "самовольно" 12 раз выходили на боевое задание... Я хочу, чтобы он (Хомчак, – ред.) ответил за это", – добавил Сергей Журавель.

"Кто может мне объяснить, почему когда 13-го, 14-го, 15-го, когда мой сын наложил себе повязки, потом он полз, потом опирался на автомат, шел, потом снова полз, кто мне может объяснить, чего я должен требовать?" – сказал отец военного.

Сегодня в Печерском суде должно было состояться заседание по его иску к президенту Владимиру Зеленскому, которого, как верховного главнокомандующего, Журавель считает виновным в смерти сына. Однако на заседание не явились представители Госбюро расследований, поэтому суд перенес заседание на 2 февраля, сообщает 5 канал.

По информации телеканала, ГБР обратилось в Печерский суд, который ранее обязал бюро открыть дело против Зеленского, с просьбой о разрешении не расследовать дело. Корреспондент LIGA.net пытался подтвердить эту информацию в бюро, однако там на телефонные звонки не отвечают. Агентство направило в ГБР письменный запрос.

13 июля 2020 года при попытке забрать тело бойца, который подорвался на мине возле Зайцево, боевики обстреляли эвакуационную группу ВСУ. В результате погиб военный медик Николай Ильин, а также получил ранения сержант Ярослав Журавель. Позже раненный истек кровью, а тело медика перед передачей украинской стороне разрезали.

В штабе ООС говорили, что поиски раненого военного блокировали оккупационные силы, которые не соглашались давать гарантии безопасности.

17 июля боевики отдали тело погибшего медика - Николая Ильина.

21 июля террористы отдали военным еще одно, неустановленное, тело. В штабе ООС тогда предположили, что это тело Журавля.

Вадим Ребрина

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