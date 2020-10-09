"Шли на прогулку". На границе с Россией ночью задержали несколько человек с радиостанциями

По данным Госпогранслужбы, портативные радиостанции не были зарегистрированы в установленном порядке

У границы с Россией ночью пограничники выявили мужчин с портативными радиостанциями в районе населенного пункта Поповка Краснопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По данным Госпогранслужбы, девять человек по полевой дороге направлялись к границе.

"Во время выяснения обстоятельств и проверки документов установлено, что все – местные жители. Они сообщили, что решили вместе прогуляться", – отметили в пресс-службе.

Трое из них имели с собой портативные радиостанции, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

За нарушение режимных ограничений, действующих в приграничных контролируемых районах, составлены документы административного правонарушения, предусмотренного ст. 202 КУоАП.

3 марта на пунктах пропуска Юнаковка и Плетеневка на границе с Россией задержали двух граждан Украины, которые нарушили обязательство самоизоляции.

Арина Толина

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