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На границе с Россией задержали двух граждан, которые "сбежали" с самоизоляции

На границе с Россией задержали двух граждан, которые "сбежали" с самоизоляции - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
31.03.2020, 12:52

Украинцы вернулись из-за рубежа несколько дней назад и согласились на изоляцию. Вчера их поймали на границе с РФ

На пунктах пропуска Юнаковка и Плетеневка на границе с Россией задержали двух граждан Украины, которые нарушили обязательство самоизоляции. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что граждане 1982 и 1964 годов рождения днями ранее вернулись из-за рубежа и подписали согласие на самоизоляцию. На место приехала полиция и составила админпротокол. Судьбу граждан решит суд.

В Госпогранслужбе напомнили, что за нарушение правил карантина физическим лицам грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривень.

  • По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. Аваков сообщал, что самоизоляцию граждан, которые приехали из-за границы, контролирует полиция.
  • 27 марта через границу Украины пропустили около 22 500 человек, которые прибыли туда пешком.
  • 28 марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что украинцев, которые вернутся из-за рубежа в ближайшие дни, будут отправлять на принудительную обсервацию
  • Сейчас, по данным МИД, из-за границы хотят вернуться в Украину еще 11 000 граждан.

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Марк Сировой
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