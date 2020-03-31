На границе с Россией задержали двух граждан, которые "сбежали" с самоизоляции

Фото: пресс-служба ГПСУ

На пунктах пропуска Юнаковка и Плетеневка на границе с Россией задержали двух граждан Украины, которые нарушили обязательство самоизоляции. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что граждане 1982 и 1964 годов рождения днями ранее вернулись из-за рубежа и подписали согласие на самоизоляцию. На место приехала полиция и составила админпротокол. Судьбу граждан решит суд.

В Госпогранслужбе напомнили, что за нарушение правил карантина физическим лицам грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривень.

По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. Аваков сообщал , что самоизоляцию граждан, которые приехали из-за границы, контролирует полиция.

27 марта через границу Украины пропустили около 22 500 человек, которые прибыли туда пешком.

28 марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у краинцев, которые вернутся из-за рубежа в ближайшие дни, будут отправлять на принудительную обсервацию

Арсен Аваков сообщил, что у Сейчас, по данным МИД, из-за границы хотят вернуться в Украину еще 11 000 граждан.

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