На границе с Россией задержали двух граждан, которые "сбежали" с самоизоляции

На пунктах пропуска Юнаковка и Плетеневка на границе с Россией задержали двух граждан Украины, которые нарушили обязательство самоизоляции. Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы.
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Сообщается, что граждане 1982 и 1964 годов рождения днями ранее вернулись из-за рубежа и подписали согласие на самоизоляцию. На место приехала полиция и составила админпротокол. Судьбу граждан решит суд.
В Госпогранслужбе напомнили, что за нарушение правил карантина физическим лицам грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривень.
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