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МИД: В Украину вернулись более 82 000 граждан, 20 лечатся за границей

МИД: В Украину вернулись более 82 000 граждан, 20 лечатся за границей - Фото
Температурный скрининг въезжающих в Украину (Фото: пресс-служба ГПСУ)
25.03.2020, 21:54

По данным МИД, в Украину вернулись более 82 000 граждан, 20 лечатся за границей

По состоянию на 20:00 25 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 человека. Об этом сообщает МИД в Telegram.

Уточняется, что 160 украинцев находятся на карантине в других странах, в частности: в Австралии - 2, в Бельгии - 1, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, в Катаре - 1, в Китае - 1, в Молдове - 2 , в Нигерии - 8, в Нидерландах - 1, в ОАЭ - 3, в Польше - 106, в Румынии - 1, в США - 2, в ФРГ - 7, в Черногории - 1.

Отмечается, что 20 украинцев проходят лечение за рубежом, в частности: в Германии - 5, в Доминиканской Республике - 4, в Польше - 2, в Италии - 2, в ОАЭ - 2, в Испании - 1, на Сейшельских островах - 1, в США - 1, в Нидерландах - 1, в Нигерии - 1.

Шесть граждан Украины выздоровели: Япония - 4, Италия - 1, Польша - 1. 

Три гражданки Украины умерли за границей.

Эвакуация украинцев из-за границы (Инфографика: МИД)

По данным Worldometers, по состоянию на 21:45 25 марта, в Украине зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом, из них четыре летальных и один человек выздоровел.

  • Сегодня, 25 марта, Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации.

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Медведева Наталия
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