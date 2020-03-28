Вчера на границу пешком пришли 22 500 украинцев: массово возвращались домой

Фото: пресс-служба ГПСУ

Вчера через границу Украины пропустили около 22 500 человек, прибывших туда пешком. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным ГПСУ, граждане массово возвращались домой. Для их перевозки через границу было совершено около 500 автобусных рейсов, для которых использовали около 80 автобусов.

Больше всего людей оформили на въезде в пунктах пропуска "Ягодин" - 6500, "Краковец" - 6500, "Рава-Русская" - 4700, "Чоп" - 2200. Сегодня очередей перед пунктами пропуска нет.

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По состоянию на 10:00, 28 марта, в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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